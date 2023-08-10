陳帆：擱置單軌列車 無助紓緩交通亂象

【本報訊】近日社會就啟德郵輪碼頭交通配套不足議論紛紛，有意見希望當局將研究10年、現時已擱置的單軌列車重新提上日程。前運輸及房屋局局長陳帆昨被問到其任內擱置的單軌列車方案是否研究不足，引致如今郵輪碼頭混亂局面，他「死撐」目前郵輪碼頭亂象與單軌列車未必有直接關係，相信當局只要在每次有郵輪來港前做適當調整配置交通，可以做到讓旅客有一個愉快感受。

死撐適時調配交通可解決 陳帆指，歷屆港府都有就九龍東環保連接系統進行研究，有些是基於事實情況、有些是根據技術發展，亦要考慮經濟及社會效益，社會發展情況今非昔別，故無必要對比以往不同時代做的一些研究結果；他相信現時情況，有關政府部門必定會全面考慮。他稱，留意到最近有一艘相當龐大的郵輪來港，明白旅客當然想在短時間內落船，他深信每次有郵輪來港，當局在事前適當調整配置交通運輸，可讓旅客有一個愉快感受。

至於啟德單軌列車，最早見於2007年啟德分區計劃大綱圖，當局原計劃興建高架鐵路，連接啟德、九龍灣、牛頭角及觀塘，更在2011《施政報告》推出「起動九龍東」，銳意將九龍東建設成另一個核心商業中心，當時預計高架鐵路2023年就啟用。直至2020年《施政報告》，當局宣布計劃不可行，建議改用巴士及小巴接駁，引起多方批評，直斥當局「走數」。