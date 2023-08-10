的士業界盼舉辦定期活動 穩定客源

【本報訊】政府昨日起加強郵輪靠岸期間交通安排，包括向到達啟德郵輪碼頭載客的每輛的士派發50元石油氣現金券。旅遊業界指，政府迅速回應以至提出的方案均屬好事，盼當局理解旅客不希望花時間在啟德「遊花園」。而的士業界就指碼頭現時客量不定時，對營運商有困難，認為政府長遠需活化碼頭，讓碼頭有定期活動及基本客源。

有司機等20分鐘仍無客 昨日進入碼頭的的士會獲發現金券，惟郵輪名勝世界壹號泊岸後，落船的旅客大多前往坐巴士，的士站候車旅客不多，有的士司機表示聽到來碼頭載客呼籲，又知道有石油氣現金券派，特意入碼頭載客，但有的士等了20分鐘都無客上車，十分失望。另有的士司機認為現金券提供一定經濟誘因，吸引司機，並指現金券金額佔現時每日所需石油氣費約三分之一，有助幫補支出。

香港的士小巴商總會理事長周國強指，運輸署與業界設立的通訊群組，主要是通知他們有多少旅客落船或預計多少人選擇的士，他昨晨通知20多輛的士到碼頭載客，形容是「拍膊頭」做法，因為早上上班時間，的士在其他地區亦有生意。他指若每周只有一些時段有旅客落船，需求突然增加，對公共交通營運商亦有困難，認為政府長遠需要活化郵輪碼頭，如果碼頭能夠有定期活動及基本客源，才能搞活交通事業。

旅遊促進會總幹事崔定邦在一個電台節目表示，一般巴士線停站多，但旅客不希望花時間在啟德一帶「遊花園」，而是希望直達旅遊點。由於啟德仍是發展區，部分基礎配套滯後是可以理解，但郵輪旅客來港希望到旅遊區，無可能花30至40分鐘等候交通工具，他希望推出措施後，問題得以解決。