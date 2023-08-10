推接駁巴利誘的士 碼頭交通紓緩一時

旅客啟德落船排長龍 唔鬧唔行動 上周重臨香港的郵輪海洋光譜號於啟德郵輪碼頭泊岸後，因交通配套不足而令旅客大排長龍候車，貽笑大方。港府昨日推出多項措施「補鑊」，包括安排一條22R號免費特別巴士路線、增設3條免費穿梭巴，設通訊平台，以及派50元入車用石油氣現金券吸引的士入碼頭載客，以加強對外交通接駁。昨晨9時另一郵輪名勝世界壹號在啟德郵輪碼頭靠岸，落船旅客較多前往乘搭巴士。港府指最初設計並非將郵輪碼頭建成商場，未來會審視其發展方向，強調重視旅客的旅遊體驗，未來會繼續觀察新措施成效。

城巴提供免費巴士路線22R由郵輪碼頭開往啟德站，東網記者昨晨到場視察，發覺巴士公司派多名職員在場舉起指示牌向乘客展示資訊，有不少乘客魚貫登上該巴士。

免費巴來往尖沙咀港島旺角 3條免費穿梭巴士可前往尖沙咀、港島及旺角等多個熱門旅遊地點。的士站方面，有的士輪候等待乘客上車，現場也有碼頭營運商職員，向的士司機派發現金券。有旅客認為巴士能較快流導人流，亦有市民稱昨日的交通流程順暢；有市民指，疫情前曾到過碼頭，等車要等半小時以上，現時碼頭的人流不多，出現車等人情況。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄聯同旅遊事務專員沈鳳君昨視察現場，楊向的士司機派發石油氣現金券，又與部分的士司機寒暄，更親手協助其中一名司機將旅客的行李放進車尾箱。沈鳳君指，昨日截至上午10點半共派發287張石油氣現金券給入碼頭載客的士司機，而22R線免費巴士，接載了290名乘客，3條免費穿梭巴士路線共開出8班車。

楊潤雄指昨晨加強碼頭交通接駁服務後，早上整體情況暢順，他承認早前抵港郵輪旅客排長龍候車情況會影響旅客體驗及對香港印象，他又提到本月19日會再有較大型的郵輪停泊啟德郵輪碼頭，政府會視乎措施成效作適當調控及檢討。至於啟德郵輪碼頭餐廳和商舖無營業，他解釋啟德郵輪碼頭原先設計商業用面積不多，但隨着啟德發展，認同是時候重新檢視郵輪碼頭在整個啟德發展區定位。