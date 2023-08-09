拒下架有恃無恐 性暴力氾濫成災

別看香港又有私隱條例，又將「影像性暴力」定為刑事罪行，但現實卻是網絡性暴力氾濫成災。有支援機構近年接獲大量性暴力受害人求助，惟要求網絡平台將影片下架卻極盡艱難。究其原因，港府一直對網絡亂象放任自流，由性暴力影片到色情影片，再到黑暴歌被當成國歌置頂，不是視若無睹就是束手無策，所謂網絡非法外之地，顯然只是笑話！

「風雨蘭」在最近3年共處理646個求助個案，跟進了當中1,342項未經同意下被發布的私密影像，逾七成服務使用者為女性。這些影像有超過四成被發布到色情網站，最終成功移除89%內容。該機構指出，社交媒體平台及色情網站的下架成效並不理想，因該類網站的營運商對相關問題意識薄弱，少有制訂發布守則和檢舉機制；又因為受害者對報警有疑慮，而私隱條例規定，如發布私密影像的同時未有披露其他個人資料，即使影像涉及容貌亦難以按相關法例作出跟進，往往令受害人求助無門。

個人資料私隱專員公署被轟為政治花瓶、無牙老虎並非無因，僅上述「影像性暴力」受害人，被人將容貌、影片放在網絡公開，甚至附以虛假陳述損害名譽，公署一樣認為無法可管，這樣一個年花近億元公帑的機構究竟有何存在價值，實在令人懷疑。另一方面，只要受害人不報警，本身又非知名人士，執法部門根本不會主動調查，亦間接助長不法分子以至網絡平台有恃無恐。更須提醒，女性亦要好好保護自己，不要輕易讓伴侶拍下私密影片，否則一旦翻臉便後患無窮。

正如「風雨蘭」指出，一些「影像性暴力」內容氾濫的網上社交平台，雖然設有守則及投訴渠道，惟往往對投訴置之不理。以Telegram為例，該些群組中有多個附屬群組，同一訊息會被散播至多個群組，增加下架難度。要是沒有明文規管，問題只會愈演愈烈。

當然，說現時完全沒有法例作出規管，並不符合實情，皆因立法會於2021年已通過刑事罪行條例草案的修訂，進一步將一系列未經同意下拍攝、發放、要挾的侵犯受害人身體自主，並涉及私密影像的「影像性暴力」行為定為刑事罪行。問題是，有法不依，執法不嚴已成香港常態，空有法律條文而無人執行，受害人只能徒呼荷荷。

別說當局對寂寂無聞的受害人漠不關心，即使本報多番報道Google及旗下YouTube宣淫販賤，充斥無底線色情暴力影片荼毒青少，多個執法部門一樣無動於衷。最近高院拒絕頒下禁制令，禁止黑暴歌發布傳播，逼得律政司不得不提出上訴。說到底，港府怯洋懼外，一直對Google將黑暴歌置頂敢怒不敢言，沒有執正來做，才會自取其辱。一節見則百節知，高官言必稱網絡非法外之地，甚至有意為《網絡安全法》立法，說得無比好聽，但骨子裏根本不敢管這些美國科技巨擘。在這樣的情況下，「影像性暴力」受害人恐怕只能自求多福。