筆下風雲：和談峰會雞同鴨講

俄烏戰爭有可能停火嗎？超過40個國家代表聚集沙特阿拉伯舉行的烏克蘭問題和平峰會完結，暫時未見有何實質成果，與會官員計劃成立工作組，不日舉行第3輪峰會。俄羅斯則指峰會只是另一次西方國家「毫無作用」的嘗試，雞同鴨講，距離停戰和談仍是遙遙無期。

中國今次派出歐亞事務特別代表李輝出席峰會，相較今年6月在丹麥哥本哈根舉行的第一輪峰會中國缺席，無疑十分畀面沙特。不過，在俄羅斯不獲邀的情況下，根本無可能達成有意義的共識。正如本欄前述，所謂和談峰會，無非糾集全球力量向俄羅斯施壓，但戰鬥民族受軟不受硬，一旦逼俄太甚，會否爆發核戰，誰也說不準。

當然，峰會不是全無得着，最大受惠者肯定是沙特，其國際地位全面提升，儼然中東政治中心舞台。戲子總統澤連斯基亦趁機拉攏南方國家和中國，同樣無損失。所謂南方國家，即發展中國家，這些國家大部分位於南半球，主要在非洲、亞洲和拉丁美洲，一直跟俄羅斯關係友好。而中國今次畀面出席，亦令戲子總統喜不自勝，早前他就中國洪澇災情向國家主席習近平提出問候，因而遭不少香港黃絲聲討。

其實，俄烏戰爭若有朝一日達成停火協議，肯定需要中國居中斡旋。中俄關係密切自不待言，中國跟烏克蘭亦一直保持友好關係，而目前就只有中國有能力跟美國爭一日之長短。美國雖然一直在俄烏戰爭拱火澆油，但隨着總統大選逼近，特朗普說過，要是讓他當選，24小時就會擺平這場戰爭。俄烏戰爭之所以曠日持久，完全因為拜登政府不願收手，但隨着戰爭負面影響擴大，歐洲十分厭戰，美國人支持烏克蘭的比率亦不斷下跌，拜登也有壓力。