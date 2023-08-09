坦言集：人為刀俎

烏克蘭戰爭似正進入瘋狂階段。

首先是烏克蘭用無人艇偷襲俄羅斯境內黑海的海軍基地，炸毀俄黑海艦隊的主力軍艦，且公開宣稱要攻擊俄羅斯在黑海的主要港口和城市，包括經常招待外賓、進行外交活動的索契。烏克蘭偷襲俄境港口是報復俄羅斯炸烏的敖德薩和近羅馬尼亞的港口，打擊烏與境外連接的海運。後者是回應烏偷襲莫斯科，這是雙方來回反制地把攻擊的強度與範圍提升。

其次是俄羅斯對烏無人艇偷襲的反擊，全面轟炸首都基輔及其他主要城市。轟炸基輔再無節制，連總統府也在被炸之列。此舉顯示俄國特別軍事行動已變質，正演變成對烏克蘭的全面開戰。烏無人艇偷襲俄港口時是由美無人機在空中導引，美軍的參與變成明目張膽，不作掩飾。

下一步烏克蘭與北約會怎樣對應俄羅斯的正式開戰呢？是傾全力，在美軍衞星、無人機引導和電子戰的協助下，對俄境內空襲，重點應是莫斯科與索契等關鍵城市。若它們受到嚴重損毀，俄羅斯必然更瘋狂地反炸烏克蘭，烏克蘭及北約亦沒法可抵抗。烏克蘭的土地便陷入火海之中，無一幸免，連帶在境內的外國人士，包括北約的軍政顧問也面對被炸死傷之險，肯定會觸發又一次的人民大逃亡。俄羅斯亦未必把攻擊只限於空襲，從白羅斯出兵攻入基輔也會成為戰爭的選項。即使不從白羅斯出兵，駐軍在白羅斯也足以震懾波羅的海三國，尤其是立陶宛，波蘭相信亦不敢妄動。

在這樣形勢下，烏克蘭大有滅國之虞。美國與北約會怎樣反應？會否是北約出兵？但在狂轟濫炸之下，北約出兵有何作用？若採禁飛區來阻止俄軍機空襲，也阻止不了導彈攻擊，且會與俄直接衝突。烏克蘭不是伊拉克、利比亞，美國與北約敢不敢把代理人之戰轉變為俄美（歐）之戰？這就有可能引動第三次世界大戰，或至少歐洲大戰了。

或許，在俄羅斯強勢攻擊下，美國北約只能用停戰談判來對應，寧願犧牲烏克蘭的新納粹主義政權，也要避開大戰的風險。俄羅斯是置於死地而後生，烏克蘭則是死無葬身之地了。這或許不是烏克蘭戰爭之原意，但命運使然，人為刀俎，我為魚肉，小國的悲哀，代理人的悲哀！

在此之後，歐洲會怎樣？俄羅斯會怎樣？美國會否連東亞也放棄？