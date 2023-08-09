政情：議員議案申請 陳學鋒多番失利聽天由命

立法會自7月12日後，有一個長達3個多月嘅暑假，直至10月18日復會，每次大會都會安排處理兩項無約束力議員議案，而由於暑假前仲有兩個議員議案未處理，暑假後第一次大會就會處理呢兩個議案，所以各個議員就為第二次大會，即係11月1日嘅兩個名額「爭崩頭」啦！

11‧1得兩個名額 已有19人申請 每次議員議案都要事先抽籤，喺眾多申請動議嘅議員中揀兩個幸運兒，由於暑假前，議員尚海龍同林新強嘅議員議案未處理，所以就會喺10月18日復會處理，而10月25日因為要發表新一份施政報告，所以就唔會有議員議案，相信眾議員都對11月1日嘅抽籤翹首以盼。

11月1日嘅議員議案申請會喺10月13日截止，目前為止已經收到19個議員申請啦！當中其實大部分議員已經講過一次，不過想再試吓抽，其中議員謝偉銓更加講過兩次嘞！

有幸運兒，都有「黑仔王」，最黑仔嘅莫過於議員陳學鋒，申請失利次數高達8次，唔知係咪覺得點都抽唔中，目前為止都仲未申請11月1日嘅抽籤，而第二名嘅黑仔就係林素蔚啦，申請7次都失利，今次就申請第8次，唔知佢可唔可以擺脫「衰運」呢？陳學鋒回覆我哋話，佢原本想提有關城市規劃準則嘅議案，但係抽籤要講運數，惟有聽天由命，下次再抽過。