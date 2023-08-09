政情：港青北上失人才 梁毓偉撐會回來

為加強青年對內地嘅認識，港府喺今年3月宣布會推出恒常化大灣區青年就業計劃。有意見認為呢個計劃將啲年輕人送晒番內地，令人才短缺嘅香港人手更加捉襟見肘。但身兼青年發展委員會副主席嘅議員梁毓偉（Kenneth）就唔係咁睇，佢強調係叫啲青年人返去學嘢，而唔係叫佢哋唔返嚟。

短期項目 似去外國讀書 政府早前就推出計劃，資助企業聘請香港青年去內地城市工作，參與企業要按照香港法例，以唔低於月薪18,000港元，聘請合資格畢業生，並派駐佢哋去內地城市工作同接受在職培訓。當局會按每個受聘畢業生，向企業發放每月10,000蚊嘅津貼。

Kenneth覺得計劃並唔會令香港嘅人才走晒，認為青年人始終會返嚟，又話計劃係叫佢哋返去內地學嘢，唔係叫佢哋唔返嚟，形容好似啲人去外國讀書咁啫！

再加上有關計劃為期最長18個月，Kenneth話呢啲只係短期項目，「唔係長期諗住送佢哋走」，而且都係香港公司，即使返咗內地亦可能係兼顧香港嘅嘢。