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黃竹坑爆水管修復 道路解封
現場一度全線封閉。
【本報訊】香港仔黃竹坑道一條地底食水管，在本周一凌晨突然爆裂，大量泥水湧出路面，造成甄沾記大廈對開東行線出現路陷，現場往香港仔隧道方向一度全線封閉，交通嚴重受阻。水務署派員搶修，至本周一下午近4時解封慢線，受影響的巴士服務隨之陸續恢復正常。至昨日清晨，運輸署宣布現場快線及中線解封。
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