跳輕鐵頂攀天秤打卡 兩男同判社服令

危險行為放上網 承認貪玩鹵莽 今年初網上流傳一段影片，片中青年跳上行駛中的輕鐵車頂自拍，甚至在除夕晚，攀上尖沙咀中間道一地盤的天秤頂自拍及用航拍機「打卡」，以及在沙田城門河一帶玩充氣式獨木舟等。5名涉案男子被控「故意危害安全的罪行」、「禁止進入限制區域」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」等罪。全部被告早前認罪，其中3人已判罰款2,000元，餘下兩人昨於東區裁判法院分別被判接受120小時及80小時社服令。

昨日接受判刑的是唐卓賢（24歲，送貨員）和李兆亨（24歲，技術員），代表律師求情指，兩名被告一時鹵莽犯案，現已深切反省。裁判官聽罷陳詞後稱，控罪所涉的活動相當危險，唐卓賢身為相關活動教練，卻未有以身作則，其在案中參與的程度較高，有領導角色，判他接受120小時社會服務令，至於李兆亨則判80小時社服令。同案其餘3名被告，包括陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業），該3人之前已被判罰款2,000元。

危害車上乘客安全 唐卓賢、陳海翹、莫籍皓及區頌旼，被控於2023年1月5日，在沙田城門河道未獲允許，以船長身份在一艘本地船隻進入城門河道限制區域。唐卓賢及李兆亨則被控於2022年12月22日，分別在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間，及在鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間故意地跳上一架行駛中的列車頂部，而危害或相當可能危害當時在該列車上的乘客或任何人的安全。唐卓賢被控於或約於2022年12月31日，在尖沙咀中間道11號的一個工地，在無許可遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。

同意案情提及，涉案影片長約7分鐘，2023年1月8日上載至首被告唐卓賢的Instagram帳戶，取名為「唐狗海陸空套餐」。警誡下，首兩名被告指稱因一時貪玩才做出這些行為。案件編號：ESCC 1310/2023