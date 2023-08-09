Tesla失控 剷壆飛墮草叢 司機逃去無蹤

前晚一輛深色Tesla電動車沿油麻地往大角咀方向行駛，期間駛至一左彎時，電動車左搖右擺，失控剷壆彈起後飛墮路邊草叢，繼而衝前撼撞大樹後停下。救援人員趕至，發現車內已空無一人，經初步調查後，把案件暫列「交通意外後不顧而去」，正聯絡車主及追緝涉事司機。受事故影響，上址行車線一度封閉，交通略受影響。

前晚10時許，該輛深色Tesla電動車，沿油麻地連翔道往大角咀方向行駛，當駛至近民安隊總部對開一左彎時，車輛懷疑突然失控，車身左搖右擺，剷上右邊石壆後，繼而彈起飛墮路邊草叢，再衝前約30米撞上一棵大樹後始告停下，有其他駕駛人士赫見發生意外，隨即協助報案。

車Cam直擊亂舞險撞鄰車 救援人員趕至現場，於草叢發現涉事電動車，惟車上已空無一人。意外中，現場有交通指示牌及數棵樹被撞毀，涉事Tesla電動車車頭蓋被撞至掀起，車廂安全氣袋彈出。執法人員一度封鎖現場，以便了解意外經過及原因。人員經初步調查後，把案件暫列「交通意外後不顧而去」，並正根據車輛登記資料，聯絡車主及司機了解事發經過。

有途經駕駛人士車輛的「車Cam」攝下意外經過一刻，據該段約10秒的片段顯示，涉事Tesla私家車沿連翔道行駛，當時前方約有6至7部車輛，期間電動車不知何故，突然左搖右擺，幾近撞向左邊的一輛私家車，其後失控剷上右邊石壆，撞毀大樹再飛墮草叢。

運輸署於當日深夜約11時表示，因交通意外，連翔道往大角咀方向、近油麻地交匯處的部分行車線一度封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。受事故影響，上址一帶交通一度繁忙。