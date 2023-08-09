欺詐盜取公司350萬 女經理囚4年

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名室內設計及裝修公司前行政及會計女經理，指她利用可以保管公司支票的職權，於兩年間欺詐其僱主及盜取公司款項逾350萬元。女被告於本月初在區院承認8項欺詐罪及10項盜竊罪，法官張潔宜昨判刑時指被告行為違反誠信，考慮涉案金額及她及早認罪，最終將她判囚4年。

45歲被告麥敏儀，案發時為囍設計有限公司（囍設計）的行政及會計經理，她原被控9項欺詐罪及10項盜竊罪。她承認當中18罪，餘下一項欺詐罪獲准於法庭存檔。已婚且育有兩子的被告過往沒有案底，其丈夫任運輸散工，月入約7,000元。

囍設計是一間室內設計及裝修工程公司，被告於案發時負責囍設計日常會計工作，包括準備支票交由其僱主簽署，以安排付款予公司的供應商及承辦商。案情指，被告於2017年4月至2019年4月期間，先後8次向僱主訛稱她準備的20張支票，會支付予囍設計的一間傢俬供應商及兩間裝修工程承辦商。僱主最終簽署該些支票，涉款共約180萬元。廉署調查發現，支票其後被存入被告的銀行戶口，或用以支付被告兩間公司的裝修費，以及購置傢俬的費用。被告又於上述期間將囍設計發出的另外10張支票，存入自己的銀行戶口，偷竊公司該10筆款項共逾170萬元。案件編號：DCCC 521/2022