葵涌屯門破私煙 檢貨值4900萬拘兩男

【本報訊】香港海關於上周五及周六在葵涌和屯門偵破3宗走私煙草產品案件，檢獲共約1,100萬支懷疑私煙和約1,400公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值共約4,900萬元，應課稅值共約3,200萬元。

共3案 俱擬轉運澳洲 人員上周五透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從越南抵港、報稱載有家居用品的40呎海運貨櫃，經檢查後，在貨櫃內檢獲約640萬支懷疑私煙。第二宗案件則為同日下午，人員在屯門進行反私煙，在天后路一座工業大廈的停車場截查一輛貨車，並於車內檢獲約200萬支懷疑私煙，兩名分別28歲和38歲的懷疑涉案男子被捕。

第3宗案件中，海關於上周六晚上在屯門青楊街一座工業大廈檢獲約260萬支懷疑私煙和約1,400公斤懷疑未完稅製成煙草產品，並拘捕一名35歲懷疑涉案男子。經初步調查後，海關相信於上述3宗案件中檢獲的懷疑私煙和未完稅製成煙草產品將會轉運到澳洲。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高判罰款100萬元及囚兩年。