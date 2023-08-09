操控傀儡戶口洗錢1.1億 7男女落網

【本報訊】近年本港騙案數字不斷上升，執法部門近日搗破一個犯罪集團，查出該集團操控在港開立的傀儡戶口，其後透過提取現金及買賣加密貨幣，清洗不同詐騙案的犯罪得益，涉款高達1.1億。行動中，人員拘捕連骨幹在內共7名男女，當中以外籍人士為主。

去年10月起，執法部門展開代號「義門」的反洗黑錢行動，經深入調查及情報分析後，鎖定一個洗黑錢集團，至本周一於全港各區，搗破犯罪集團儲存傀儡戶口銀行卡及現金的倉庫，檢獲32萬元現金、多部手機及提款卡，並以涉嫌「串謀洗黑錢」，拘捕兩名本地男子、3名泰國籍女子和兩名菲律賓籍女子（33至45歲）。被捕人士分別報稱從事家傭、運輸工人、清潔工人或無業，當中一人為集團骨幹成員，其餘6人屬傀儡戶口持有人，他們均已被扣留調查。

初步調查顯示，2022年10月至2023年6月期間，該集團利用至少48個傀儡戶口，清洗超過1.1億元懷疑犯罪得益。據悉，該21宗案件的受害人共損失逾1,300萬元，其中損失最多的是一名50歲英籍幼稚園教師，事主誤墮虛擬貨幣投資騙局，損失200多萬元。執法人員相信，集團透過不同手法欺騙受害人，並指示他們匯款至傀儡戶口。骨幹成員待騙款到手後，隨即透過操控傀儡戶口多次轉帳及提款，再用現金購買加密貨幣，藉此逃避偵查。