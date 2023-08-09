女售貨員 涉洗9億黑錢

開空殼公司 年半交易近1800次 今年初海關接獲線報，得悉一名月入僅萬餘元的女售貨員，竟於2021年成為兩間公司的唯一董事，並透過公司旗下不同帳戶，處理多筆可疑的大額交易；在近一年半間，更藉快速而頻密的資金轉移，累計清洗約9億元的懷疑犯罪得益。海關經初步了解相關資金流向及公司背景後，至昨日在荃灣區拘捕該名女子，並相信她收取報酬協助清洗黑錢。案件仍在調查。

今年初，海關根據情報鎖定一名39歲女子，懷疑她參與洗黑錢活動，經財富調查後，昨日掩至荃灣區一住宅單位，以涉嫌「洗黑錢」將其拘捕，同時檢獲一部手機和一批銀行文件。疑犯報稱售貨員，懷疑於2021年5月至今年1月間，在6間銀行開設13個公司帳戶，處理近1,800宗巨額可疑交易，涉款高達9億元。

3日開2公司任董事 海關財富調查科人員表示，2021年初，疑犯曾在短短3日內開設兩間公司，並由自己擔任唯一董事，相關公司報稱從事進出口貿易，不過公司業務空泛，包括電子產品、服裝和家具等，部分業務更有所重複，故此引起海關懷疑。關員經進一步檢視兩間公司資料，發現其登記地址並無營業活動，公司亦沒有報關紀錄，因此懷疑它們屬空殼公司。疑犯其後利用該兩間公司，開設上述銀行戶口進行頻繁大額交易，當中牽涉600個第三方公司戶口，並收取數以億計可疑資金。

人員解釋，該些第三方公司大多是無實質業務地址的空殼公司，與被捕人士並無實質業務往來。疑犯獲得款項後，會採取「快入快出」策略，在短時間內把款項轉匯至近百個第三方公司戶口，其中有收款戶口曾在單日內連續收取16筆、總額超過1,300萬元的金錢，而相關款項亦在同日全數轉入其他公司帳戶。另外，部分資金由第三方公司戶口存入疑犯的公司後，相隔數日又再度「原額歸還」形成「掉頭式」交易，這亦是常見的洗黑錢模式。

由於疑犯任職售貨員，月薪平均僅一萬多元，其銀行交易情況與財務背景極不相稱，而她亦未能提供相關文件支持連串巨額交易，因此關員有理由相信她涉嫌協助把黑錢「洗白」，從中賺取數千至一萬元報酬。被捕人士其後已獲准保釋候查，海關會繼續循疑犯背景、資金來源和流向追查。