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布氏鯨埋黃土 骸骨製標本
專家在場打點。（吳鎮興攝）
【本報訊】滯港不足半個月的西貢布氏幼鯨於上月31日不幸身亡，其屍體隨即被拖至萬宜水庫西壩，經有關部門及專家連日解剖後，部分屍體於昨日早上在西壩附近就地掩埋。
早上10時許，工人駕駛挖泥車到場，其他專家亦在場打點。據悉，鯨魚屍體自然腐化後，骸骨將會被運至香港海洋公園作研究用途及製成標本。
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