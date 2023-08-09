小欖簡屋5000伙 屯門交通難負荷

【本報訊】為改善不適切居所居民的生活環境，政府推出8個簡約公屋項目，當中包括位於屯門小欖樂安排的簡約公屋。屯門區議會地區設施管理及環境衞生委員會昨日討論該項目的安排，多名區議員關注交通和配套問題。有區議員擔心項目落成後，交通會不勝負荷出現擠塞問題，要求當局拓闊道路和另設道路連接青山公路，直言「交通係屯門人嘅命根」。政府承諾會進行道路拓展工程，和在區內提供適當配套。

位於屯門小欖的簡約公屋將設17至19層，會供約5,000個單位，並有約2,000平方米樓面作配套設施之用，但不設停車位。為照顧居民需要，會設有零售設施如便利店超市，同時會設置多線巴士站，可供停泊10至12架車，會安排全日車接駁屯門市中心以及繁忙時間到其他地區。項目會以用組裝合成法建成，當局表示會在合約要求承建商用海路運輸建材，減少產生的塵埃和對交通影響，預計在2024年第二季開展工程，預計分兩期於2026年第三季及第四季完工。

當局擬拓展道路 增出入口 屯門區議會主席陳有海關注簡約公屋配套，指雖然當局有採納部分建議，惟擔心青發街會出現交通問題，因為該條街道十分窄，未必能夠滿足大量居民，憂會出現交通擠塞，「擔心消化唔到」，要求擴闊公路和另開新路，減少對居民滋擾。他又指簡約公屋不設車位，可能有居民為職業司機有可能會將車輛帶入簡約公屋，建議當局適當安排停車場。

區議會副主席黃丹晴同樣關注青發街的交通安排，直言「交通係屯門人嘅命根」，又擔心項目會步屯門菁田邨和田邨交通規劃失當問題。他又指簡約公屋只維持5年，問當局可以如何作平衡。

房屋局副局長戴尚誠回覆指，政府將會在青發街進行道路拓展工程，並考慮在青發街一帶設另一出入口，以方便車輛出入需要。他又重申，為善用土地，簡約公屋將不設泊車位，亦會提醒居民不設車位，讓居民申請時考慮有關因素，但簡約公屋用地以北有臨時停車場提供車位。房屋局局長何永賢在社交網站表示，有關選址內不會設泊車位，簡約公屋用地以北「可供須停泊搵食車的入住居民使用」。