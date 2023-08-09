冧石屎穿九巴頂 旺角行街如玩命

新興大廈10日兩墮批盪 上月杪發生石屎塌下的旺角新興大廈，昨晨又再事件重演，一輛載客九巴駛至上址附近巴士站上落客期間，疑有大塊石屎從大廈高層塌下，由於下墜衝擊力猛烈，巴士車頂遭撼爆撞穿，所幸並無擊傷任何人，惟乘客及途人均飽食「驚風散」。執法部門經初步調查後，拘捕一名替大廈進行裝修工程的負責人，而屋宇署正了解事件是否涉及違例，不排除對相關承建商提出檢控或紀律處分。

昨日早上，一輛由黃埔花園開往荃灣（荃威花園）的30X號線雙層九巴，沿彌敦道往深水埗方向行駛。至早上9時許，巴士於彌敦道603號新興大廈對開埋站，正當姓黃（52歲）車長協助一名乘坐輪椅乘客落車時，大廈高處突然有石屎塌下，砸穿車頂跌落巴士上層，幸好當時車上乘客較少，石屎碎塊散落在空置座位及通道位置，無人被擊中受傷。車長循聲登上上層查看，赫見車頂留下約30厘米長的大裂縫，遂慌忙報案求助。

裝修工程負責人被捕 執法人員接報趕至，登上正進行外牆維修工程、搭有棚架的新興大廈調查，期間發現17樓的尼龍網，有一個一呎乘一呎半的破洞，估計是被墮下的石屎砸毀。人員經初步調查後，相信上址進行外牆施工時，意外令一塊約25厘米乘25厘米的石屎從天而降導致巴士損毀，遂以涉嫌「容許物件從高處墮下」，拘捕一名姓廖（47歲）裝修工程男負責人，他已被帶走扣留調查。屋宇署人員事後到場視察樓宇結構安全，暫時未知是否有進一步危險，至於涉事巴士站須暫時停用。

屋宇署發言人表示，初步懷疑現場墜下的石屎，屬於有關承建商在修葺大廈外牆時已經移除的部分批盪。該署會就事件進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動，包括對違反法例規定的人士/註冊承建商提出檢控，以及/或採取紀律處分。九巴發言人稱，事故發生後，涉事車長已協助乘客轉乘其他巴士繼續行程，受損巴士則駛回車廠修理。

上月29日，新興大廈發生塌石屎意外，大廈面向彌敦道的一樓簷篷有約50厘米乘30厘米的石屎批盪塌下，飛墮至大廈對開巴士站，幸無擊中候車途人。屋宇署人員當日視察後，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，並指示有關承建商移除鬆脫批盪及在簷篷底部豎立防護措施，詎料事隔不足兩周，距離現場10多米位置又有石屎墮下。

灣仔墮石屎險傷老婦 另外，昨日晚上8時許，執法部門接報，指灣仔駱克道397號有石屎墮下。人員接報到場，發現有石屎塊飛墮至一食肆對開地面，石屎碎裂散落一地，事件中幸沒有擊中任何途人。人員隨即圍封現場，上址簷篷底有鋼筋生銹外露，面積約1米乘1.5米，相信是石屎剝落位置。人員已就事故原因及經過展開調查。

據了解，涉事大廈有近59年樓齡。地下一間食肆職員指出，事發時乍聞「嘭」一聲巨響，循聲查看後發現有石屎塌下，遂報案求助。當時一名老婦剛巧途經上址，幸沒有被石屎擊中，否則後果不堪設想。