聯招今放榜 中大取錄逾半尖子

【本報訊】中學文憑試已經放榜，大學聯合招生辦法（JUPAS）的遴選結果終於今日揭曉！根據JUPAS公布數字顯示，今年共39,948人申請JUPAS，較去年增425人；而近98%申請人亦獲首三志願錄取。香港中文大學今年再成「尖子大贏家」，以最佳5科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港首百名尖子中，逾半獲中大取錄，屬全港院校之冠，更包括超級狀元。

今年有17,450名日校考生考獲「33222」的學士學位課程基本入學要求，而獲大學教育資助委員會資助全日制學士學位、香港都會大學自資全日制學士學位及香港教育大學教資會資助全日制高級文憑課程取錄的申請人則有16,149人，佔JUPAS申請人數40.43%。

逾1.5萬人獲首三志願 獲取錄的考生中，約97.54%、即15,751人屬首三志願選校。另外，透過「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）獲全日制學士學位課程取錄的申請人有3,692名，其中3,502人、即94.85%在首三志願被取錄。

中大表示，今年透過JUPAS共取錄3,218名本科生，當中超過99%為Band A考生，整體收生成績理想。以最佳5科成績中位數計算，全港收生最高分的10個課程，有4個為中大課程，分別是醫學（環球醫學領袖培訓專修）、計量金融學及風險管理科學、醫學及環球商業學。

其中一名超級狀元亦獲環球醫學領袖培訓專修錄取，該科總共錄取30名考生，課程已連續10年成為全港收生成績中位數最高分的學科。香港教育大學今年則透過JUPAS取錄約882名文憑試考生，數字與去年相若。