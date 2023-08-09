鄒家成：憂泛民大黨落敗會食言出選

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的鄒家成續自辯。鄒直言，若無法向選民展現抗爭意志，初選便失去意義，成為議席「分餅機」，「不如抽籤好過啦」。他承認初選中提過「拒絕殖民」、「赤化」、「撕破畫皮」等字眼，但強調這都與意圖顛覆中央或港府無關。

鄒家成指初選期間，部分大政黨不簽署「墨落無悔」聲明，甚至加以批評。有政治素人擔心，該些大黨黨員即使初選落敗，仍會出戰正式立法會選舉，初選變得「好似無保障」。鄒坦言，自己作為政治素人，同樣有如此憂慮，因此曾經透過訊息向初選籌組平台表達意見，希望平台保障參加者，對方無回應。不過鄒認為，若傳統泛民主派食言，平台都很難處理，更何況無論如何他都會繼續參加初選，所以他當時僅向平台表達擔憂，沒要求他們做些甚麼。

國安法頒布後曾考慮退選 就着鄒曾簽署的新東初選提名表格中，其中一項聲明寫到「我會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」，鄒昨解釋說，《基本法》是香港憲法，可約束當權者，他所效忠的，是會受約束及保障市民權利的政府，但他認為現時《基本法》實踐未如理想。

鄒憶述，國安法頒布後，他曾考慮退出初選，這是因為他自覺之前對政府的批評較尖銳，香港民族主義也有機會被扭曲成分裂國家或港獨，加上國安法涵蓋範圍廣而刑罰重，無異於「盲人摸象」。不過，他思索後，始終覺得自己無法離群眾而去，故決定繼續參選，但就有修改競選口號及調整單張內容。案件編號：HCCC 69/2022