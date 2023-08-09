撤獨委會篩查 華員會恐助長擦鞋文化

【本報訊】政府擬縮短流程篩走劣質公僕，當局早前建議簡化處理表現持續欠佳公務員機制，包括取消設立「獨立委員會」、「觀察期」只能於特定情況下延長一次等。華員會會長利葵燕認為取消設立「獨立委員會」或造成不公，憂慮難以達到公平審查，又擔心會助長「擦鞋」文化。

利葵燕昨在電台節目中指出，取消設立「獨立委員會」即意味申訴人的案件將由直屬上司處理，擔心上司會對申訴人有偏見，難以達到公平審查。她又擔心有關新安排會助長公務員團隊的「擦鞋」文化，公務員為保個人前途，而不敢提出與上司相反的意見。她認為獨立委員會為公務員提供接受統一標準審查的機會，相對可取。

對於公務員事務局局長楊何蓓茵指部分部門因人數太少，難以組成獨立委員會處理，利葵燕回應指當局可以選擇將有關公務員調職，但她認為簡化機制不應適用於署任人員。

倡監察期縮至一至兩年 在新的申述程序方面，她認為公務員將經歷3至6個月觀察期，再進入3年監察期過長，指督導員需每3個月就公務員表現撰寫報告，如同懲罰督導員，要求局方考慮縮短監察期至一至兩年。

對於局方給予14日諮詢期予公務員團隊，她認為時間太匆忙，短期內難以作內部簡介及諮詢，期望局方可延長諮詢期到3個星期至一個月。

利葵燕