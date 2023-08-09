問責官評分 全數肥佬

無計發展經濟 管治力有不逮 教育評價墊底 政府問責官員及施政表現差，民望插水。最新的民意調查結果顯示，特首、6司及15局局長，以至9項施政表現滿意度，不但全部評分均低於合格水平，且大多數較上月下跌。而在施政表現滿意度方面，持續發展經濟的評分跌幅最大，下跌0.12分至2.5分，最低分則是提高教育質素，僅2.4分，提升管治質素亦只有2.43分。負責調查的機構直指，民調結果顯示市民對政府管治團隊近期的表現評價下調，促請問責團隊要主動聆聽及跟進社會各階層對施政的意見。

香港研究協會於今年7月28日至8月3日成功訪問了1,071名18歲或以上市民，對特首、司局長及政府施政表現滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般。

調查結果顯示，特首李家超評分下跌0.09分至2.55分。在6名正、副司長當中，5人評分下跌，政務司司長陳國基跌至2.43分、財政司司長陳茂波跌至2.8分、律政司司長林定國評分跌至2.41分；財政司副司長黃偉論及律政司副司長張國鈞的評分同樣下跌0.03分，分別為2.5及2.4分，而張國鈞是評分最低者。

15名局長 蔡若蓮民望最低 在15名局長中，9人評分下跌。評分包尾的是教育局局長蔡若蓮，僅得2.4分，排尾二是文化體育及旅遊局局長楊潤雄。

至於9項施政的滿意度，持續發展經濟的評分跌幅最大，而評分包尾的是提高教育質素，僅得2.4分；尾二是改善醫療護理質素，只有2.41分、提升管治能力排尾三，得2.43分，促進社會和諧亦只有2.47分。提高教育質素、提升管治能力及促進社會和諧等3項施政滿意度，同樣較上次調查下跌0.06分。

團體籲主動聆聽跟進民意 該協會負責人指市民對政府施政、特首及問責團隊的評分多呈下跌，顯示市民對政府管治團隊近期的表現評價下調，促請特首及各主要問責官員要主動聆聽及跟進社會各界對政府施政的意見，令政府能擁有足夠的基礎制訂切合市民和香港所需的政策措施，加強市民對特區政府施政的信心。

施政滿意度方面，持續發展經濟的評分跌幅最大。 市民對政府提高教育質素給予最低評分。 特首及6司長民望走勢