西九龍站福田站設「靈活行」 乘高鐵同日內可改票3次

【本報訊】中港通關復常後，高鐵成為兩地居民往返的常用公共交通。按現行規定，所有高鐵乘客可於出發前免費使用「一般改票」一次。港鐵宣布，下周一（14日）起，為往返香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行即日變更車次安排」（「靈活行」）， 隨「靈活行」推出，往返兩站的乘客可繼續享用「一般改票」的一次免費改票安排。如曾使用「一般改票」更改車次，於乘車當日起便可使用「靈活行」，於截止時間前（即原來車次開車後一小時內）額外免費改乘指定車次最多3次。

8‧14起實施 可App內辦理

港鐵表示，乘客利用「靈活行」改乘的車次，需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田為中途站的車次。乘客可透過12306網站或手機應用程式（App）直接進入「靈活行」改乘介面，或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機及車站票務櫃位等位置的「靈活行」自助機辦理手續。在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。