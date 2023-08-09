無軌電車擬落戶北都 恐加劇爭路

全長16公里 貫通洪水橋厦村新發展區 北部都會區是現屆政府的重點發展項目之一，當局計劃在該區發展綠色交通。土木工程拓展署早前公布，洪水橋及厦村新發展區設立「綠色運輸系統」可行性研究報告結果，建議採用環保路面模式，即用環保巴士或無軌電車，不是曾經建議的高架軌道捷運。多名區議員質疑建議為「輕鐵嘅巴士版」，憂慮會步輕鐵後塵持續出現路權和信號問題，即現行的公共交通出現「爭路」情況，要求當局考慮是否需要使用無軌電車。有議員又質疑車速過慢，形容與電車無異。

屯門區議會昨日討論綠色運輸系統。政府建議的「環保巴士系統」和「無軌電車」，可以不需另設新的專用行車路，可作混合路權安排，可與傳統車輛行駛同一條路，相對較靈活。擬議走線全長16公里，將會貫通兩新發展區，並連接屯馬線洪水橋站和天水圍站、輕鐵頌富站和泥圍站，以及新建和現有的公共運輸交匯處。

區議員質疑屬輕鐵巴士版 屯門區議會副主席黃丹晴認為項目為「輕鐵嘅巴士版」，指無軌電車與輕鐵無異，而屯門人之所抗拒輕鐵，是因為有信號和路權問題，令區內經常出現交通問題，例如巴士先行還是其他車輛先行，要求當局需要優先處理路權問題。他又表示，不理解當局建議無軌電車原因，因為環保巴士尚可走出正常路面，但無軌電車僅為「膠轆嘅輕鐵」不能與其他車共用，如果要發展新路線時，需要再建專用路軌。他要求政府考慮是否需要無軌電車，直言「作為屯門人好擔憂」。

土拓署指比輕鐵優勝少少 土木工程拓展署總工程師鍾樂展否認無軌電車與輕鐵無異的說法，指建議系統的靈活性較輕鐵高，不需像輕鐵般建造架空供電設備，而且亦不需要斜台才可以走上輕鐵，對乘客而言方便得多，形容「比輕鐵優勝少少」。他表示，明白輕鐵會佔用路面，所以當局在規劃該區前已預留位置，又表示會於繁忙時在交匯處安排分層分隔。鍾指在初期規劃時已為綠色運輸系統預留空間，繁忙路口會以分層分隔形式疏導交通，只會在非繁忙路口共用路面，相信不會與其他交通工具爭路。他又指無軌電車的建造成本較高架捷運系統平一半。運輸署高級工程師文家豪表示，不排除讓環保巴士或無軌電車擁有路面優先權，但目前未有定案。

區議會主席陳有海則關注綠色道道專用會否「好嘥」，而共用又會否產生意外，又問到系統完成整條路所需時間，車輛的時速。鍾樂展指在規劃早期已預留位置予綠色運輸，與區內交通「不會有衝突」，故可以用專道形式運行。而綠色運輸第一期長度為4.5公里，預計行畢4.5公里需要約12分鐘，平均速度為每小時20公里。鍾解釋，車速之所以比較慢，是因為平均速度計算會上落客等時間，比一般巴士為快。陳有海續質疑「咁咪好慢」，認為與電車速度相若。