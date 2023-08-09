啟德郵輪碼頭加設特別巴士

【本報訊】政府補鑊，今日起在郵輪靠岸期間在啟德郵輪碼頭實施以下措施疏導乘客：就公共巴士服務而言，運輸署會安排特別巴士路線22R，提供免費服務來往郵輪碼頭及啟德港鐵站。巴士路線22R今天將於上午9時15分至11時45分由啟德郵輪碼頭開往啟德港鐵站，並於下午3時至5時半由啟德港鐵站開往啟德郵輪碼頭。今天的特別巴士服務足以應付約2,100人次。

另增設3條免費穿梭巴士路線服務，接駁郵輪碼頭及熱門旅遊地點，包括尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站；金鐘港鐵站及花園道纜車總站；以及旺角染布房街。穿梭巴士服務足以應付約500人次。

往載客的士獲50元入油券 而為使的士業界能進一步得悉郵輪碼頭實時的士需求情況，碼頭營運商會透過與的士業界設立的即時通訊平台，更緊密地向的士業界發放訊息，包括乘客上岸時間及實時候車情況。旅遊事務署及運輸署亦會透過該即時通訊平台密切留意的士需求及供應情況。碼頭營運商會在郵輪乘客落船期間向每部到達啟德郵輪碼頭載客之的士派發$50石油氣現金券。

碼頭營運商會透過郵輪公司，預先向旅客發放實用資訊，包括上述額外巴士服務和如何以手機應用程式安裝八達通，方便旅客乘車或消費。