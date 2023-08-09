美食博覽8•17開鑼 疫後首允場內試食

多款優惠吸客 1蚊贏500罐鮑魚 一年一度的美食博覽將於下周四於灣仔會展開鑼，場內於疫後首次容許試食。眾多參展商推出各種噱頭、優惠吸客，包括「一毫子雞煲」、1元贏500罐鮑魚遊戲等，亦有冰島乳酪等不少品牌首次參展。他們期望通關復常及會展站啟用等帶動下，能夠旺丁旺財，人流及生意能回復疫情前水平。

今屆美食博覽繼續設有「公眾館」及「尊貴美食區」，其中「尊貴美食區」帶來各式甜品、精品咖啡等美食，今年更新設「醇酒‧醉人」主題。售賣即食雞煲的「樂婷媽媽」今次打破過去「一蚊」產品優惠的傳統，推出「一毫子雞煲」優惠，只限首兩天各頭15名顧客。

一連五天 逾1700展商雲集 「樂婷媽媽」負責人梁穎思說，隨着場內再次能夠試食，能將重心放於回饋客人，期望客人「再開心啲！」她又指市民消費力減弱，使錢較審慎，因此無加價，對今年銷情充滿信心，料較去年升30%，回復疫前80%。

安記海味推出「鮑‧情‧尋」遊戲，首9名入場人士分3組，合作於波波池找出鮑魚罐，鬥快拼湊出指定字樣，勝出組別得500罐即食鮑魚，其他組別亦每人各得50罐。另推每日過千個半價福袋，亦會賣新出急凍盆菜及花膠雞煲等產品。安記海味董事總經理潘權輝稱，受惠港鐵會展站啟用，場地又有冷氣，相信市民會願意「拖大篋來掃貨」，人流及生意於氣氛帶動下，能回復疫情前水平。

入場市民又能率先嘗試來自冰島健康食品，冰島乳製品商「íSEY SKYR」首次在港參展，該公司副行政總裁皮方說，乳酪用上4倍牛奶製造，高蛋白質、低糖、無脂肪，本月下旬才於超市出售，而會場內會有試食及限量版套裝。

美食博覽與其餘4個展覽將於下周四起一連5日（17至21日）舉行，5個展覽合共有逾1,700家展商雲集，首4天朝10晚10開放，最後一天提早6時關門，入場費30元。若打算進入尊貴美食區則需另收10元，中午12時前或晚上6時後入場則能享受10元優惠入場。

香港貿易發展局副總裁張淑芬指，隨着會展站啟用，早前的書展有更多新界北區、深圳及大灣區居民乘45分鐘車前來，因此對美食博覽等表現有信心，相信能夠多去年10%人流。

一般國際展覽需時9個月籌備，因此美食商貿博覽只回復疫前70%的規模，但亦有一半展商來自海外，她認為表現值得鼓舞，相信明年會全面恢復過去國際展覽的規模。