醫健：健康在您手：為開學作好準備

暑假不經不覺已經過了一半，莘莘學子尚有不足一個月便要開學，家長和學生準備好迎接新學年了嗎？

常見於準備升小學和升中學的「開學焦慮症」（Back-To-School Anxiety），又稱「開學症候群」，並不屬於正式的病理診斷，而是指學生甚或家長因長假期結束、新學期開始、學校環境轉變等情況而產生的情緒及行為變化，容易產生排斥和焦慮等情緒，甚至出現生理不適。

預防「開學焦慮症」小貼士 由於學生在暑假期間的生活作息較為放鬆，例如會熬夜玩樂至凌晨，第二天睡到中午才起床，當開學後要回復早睡早起的作息，便會為他們帶來壓力，甚或引起負面情緒。「開學焦慮症」的普遍症狀包括排斥上學、對上學消極、情緒波動較大、會易怒或易哭等，而生理上也可能會出現胸悶、頭痛、肚痛、肚瀉等徵狀。

趁着暑假尚有三星期，家長不妨逐步為子女調整作息時間，提前睡覺和起床，鼓勵他們減少使用電子產品的時間，以及多做運動，調整身體狀態。

另外，升小一及中一的學生要重新適應新的環境和人際關係，少不免會比較緊張，家長可以預先與子女做心理準備，如試行上學的新路徑，熟習附近的環境、從網頁了解新學校的人和事，助他們對陌生的環境有更多認識。在開學初期，家長可抽空親自接送子女，鼓勵他們認識新同學，多聆聽及了解他們在學校的見聞和感受。

最後，有時候家長會比子女表現得更緊張，家長的焦慮也會感染及影響子女，所以，家長也要學習調整心態，用正面的態度陪伴子女面對新學年的挑戰。一般而言，「開學焦慮症」的徵狀在開學後會慢慢消失，如果開學的過程中有適應困難，家長也可以主動和校方及駐校社工溝通，加強合作，度過一個身心健康的新學年。

深水埗地區康健中心社工陳秋燕