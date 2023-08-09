哈利波特主題Cafe涉侵權 須賠償華納

【本報訊】華納兄弟娛樂公司於2019年入稟高院，民事控告旺角一間以《哈利波特》為主題的樓上Cafe，指其店名、社交網頁域名、商業登記、菜式名稱和店內設計等等，均侵犯和影射其註冊商標，要求法庭向被告發出禁制令阻止對方侵權，並提出索償。案件昨於高院開審，法官陸啟康最終裁定涉案Cafe侵犯原告版權及商標，下令禁止Cafe及其董事繼續使用任何與《哈利波特》有關的商標，並批准注銷Cafe商標，Cafe亦需向原告披露餐廳營運收益及作出賠償。

同時注銷Cafe商標 原告Warner Bros. Entertainment Inc.，5名被告依次是D.K.A.J Limited經營的9 3/4Cafe、程啟廉、曾朝陽、溫展揚和梁展熙。

據庭上披露，原告與曾朝陽及梁展熙二人早前已庭外和解，現時訴訟只針對餘下3名被告。該3名被告自今年初便沒有律師代表，且一直沒有呈交陳述書解釋其參與程度，昨亦沒有到庭或派代表應訊。

原告指被告侵犯多個《哈利波特》有關的註冊商標，如「海格」、「麻瓜」及「霍格華茲」等。另外，原告又指被告影射其註冊商標，當中更包括不同的菜式名稱、用「9 3/4 Cafe」作商業登記，並侵犯多個在電影《哈利波特》的設計，包括「半架行李手推車撞入牆」和「霍格華茲學校」等。

法官裁決指《哈利波特》是國際知名的電影，有關的標題及人物名稱等均已註冊，涉案Cafe自開業起，一直沒有取得華納的官方商標許可，Cafe內的布置明顯是故意完全複製《哈利波特》9 3/4月台，亦沒有向法庭解釋他們所使用的商標來源，足以令人誤以為Cafe是獲華納官方授權使用商標的餐廳。陸官裁定上述情況均構成假冒侵權行為，被告亦沒有任何正當理由侵犯商標及版權。案件編號：HCIP 67/2019