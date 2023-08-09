治療費高昂 清潔工忍痛拒就醫 機構籲增流動中醫車治療

【本報訊】有關注基層組織公布前線清潔工友的工作狀況調查，結果發現八成工友身體持續出現痛症達兩星期以上；惟因工作繁重，或是治療費用太高昂為由，沒有及時求醫，有機會令病症惡化。組織認為消潔工肩負街道整潔的重任，建議當局增加外展中醫流動車，並輪流駐診到各區清潔工工作地點，讓他們獲得適切且價廉的醫療服務，相關資源亦可惠及街坊。

關注草根生活聯盟發布《清潔工人身體勞損和工作狀況問卷調查報告》結果，調查在旺角及深水埗進行，以電話及在工作地點進行問卷調查，成功收集了210位外判及自僱清潔工的意見，了解他們的身體因工作而勞損的狀況，以及接受醫療服務支援的情況。

結果發現八成清潔工友的身體出現長達兩星期或以上的痛症，更嚴重的是逾半受訪工友的痛症已持續一年以上。然而，面對工作太繁忙，又或是醫療費用太高昂等原因，逾半清潔工友並沒就痛症求醫，隨時有機會再因勞損而惡化，情況令人擔憂。

每天連續工作13小時 關節勞損 其中，70歲的「成哥」為政府外判清潔工，為生計每天做兩更、一日幾乎連續13小時工作，因長期勞損令手腳關節痛症困擾長達10多年。近年亦因年紀大而確診骨質疏鬆，惟公立醫院專科排期至2024年才覆診。成哥想用積蓄治病，但聽聞私院手術費大概要15萬元，令他求診卻步。

為了協助前線基層工友，尤其是讓須較大體力勞動的工友有適切的基礎治療，聯盟建議增加外展中醫流動車，並輪流駐診到各區清潔工友的工作地點，讓他們不用額外花時間求診，亦得到適切的紓緩治療，料服務同時可惠及區內居民，認為相得益彰。