「418」僱傭合約有漏洞 研4星期工時保障散工

消息指勞工處正檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定，連續性合約是指僱員如連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時。處方初步建議，改以4星期為計算工時的基礎，並提出4個工作時數的門檻，分別是72小時、68小時、64小時和60小時。勞工團體及資方對有關檢討持不同意見，勞工界支持修改法例，並指法例沿用超過30年，已不合時宜；資方則指，現時經濟環境仍差，將工時定在4周60小時是太過極端。

身兼議員的港九勞工社團聯會秘書長周小松，支持改以4星期的工時為計算基礎，相信能堵塞現有漏洞。他指，在現時法例下，僱員連續4周、每周18小時工作，可享有薪年假和病假等福利；但部分僱主會刻意利用漏洞，以僱員每月工作200小時計算，有僱主會透過編更安排，要求僱員在首3周每周工作62小時，第4周工作10多小時，即200工時以下，刻意逃避為僱員提供福利。

現有規定已沿用逾30年 按勞工處評估若採用60小時的方案，將涉及額外7萬名僱員及支出8.5億元，周說，站在勞方角度，當然希望工時愈短愈好，若以上述方案推算，只佔全港整體薪酬不足0.1%，意味每月只需向每名員工多付數元，強調目前提出的修訂方案不算複雜，相信不會增加僱主的行政成本。他強調，門檻訂得愈低，就能保障愈多勞工，但最終仍有待勞顧會商討出勞資雙方都可以接受的工時。

對於有飲食業界代表指，現時生意仍未恢復，加上通脹令成本增加，認為到2025年才適宜再檢討「418」規定，他續指，現有規定自1990年起已生效，至今沿用逾30年，形容不可再等；尤其是近10年僱傭模式有所改變，「炒散」人數大幅上升，佔整體勞動人口約7%，當局應盡快修訂法例，保障相關勞工。他又期望勞資雙方互諒互讓，相信今次能達成共識的可能性很大。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，明白時代改變，檢討「418」規定屬無可厚非，但若將工時門檻訂於4周60小時是太極端，強調現階段不適宜太進取。他說，現行法例行之有效，僱主在合法的情況下控制成本，並不算是漏洞，又指在目前經濟狀況下，僱主不願承擔成本大幅上漲的風險，是可以理解。他又指，餐飲業界逾70%員工是以「418」規定聘請的臨時工，如果大幅更改現有安排，將對僱主構成很大影響。

周小松指門檻訂得愈低，就能保障愈多勞工。 勞工處有意檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定。 黃家和