狎孫案合併越柙出逃 六旬漢押後訊

【本報訊】涉嫌非禮及偷拍孫女色情照而被還押的六旬漢，今年6月凌晨報稱不適，在懲教署人員看管下，送抵九龍伊利沙伯醫院治理，期間他卻涉嫌掙脫手銬離開返家，他之後再被捕。他因而另被控「逃離合法羈押或監獄」罪，與原本面對的製作兒童色情物品及非禮案件，昨日一併在九龍城裁判法院再提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，把兩案押後至10月19日再訊，被告續還押。

64歲匿名被告以「T.P.W」代表，他報稱是退休人士。控方昨日申請押後以作進一步調查，包括檢驗與案有關的手銬及手機。辯方不反對押後，也沒有保釋申請，裁判官遂下令被告繼續還押。

涉製作兒童色情物品 被告現面對兩案，其中一案中，他被控製作兒童色情物品及非禮兩罪。控罪指，被告於2023年3月22日，在深水埗某室製作兒童色情物品，即37張相片；以及2023年6月10日，在同地非禮Ｘ。另一案中，被告被控逃離合法羈留或監獄罪，控罪指他2023年6月22日，在伊利沙伯醫院C座一床位，在二級懲教助理14470及一級懲教助理866的合法羈留下逃走。案件編號：KCCC 1563、1665/2023