議員促盡快修例 加強規管影像性暴力

【本報訊】過去發生多宗涉及偷拍酒店住客私密行為，並且上載至互聯網等情況，都引起社會熱議。個人資料私隱專員公署亦曾公開回應相關行為，並指觸犯《個人資料（私隱）條例》內的私隱保障原則的風險甚高，惟過往鮮有檢控例子。議員指轉載相關片段的平台或輕視私隱公署，促執法部門與公署協調及加強合作，主動要求相關平台移除私密影像，避免受害人獨自周旋再造成二次傷害。

倡部門合作 主動要求移除 議員容海恩坦言，私隱公署在執法及確立受害人身份上存在困難，即使私人部位被公開，也不容易確認是相關受害人，而公署過往未有就相關案例作出檢控，亦反映該原因。而受害人很難單憑個人力量去與相關平台周旋，要求將私密影像下架，建議執法部門協助公署，加強取證及執法，一旦發現相關違法私密影像，應主動要求平台下架。

另一議員陳穎欣認為，現行法例對「影像性暴力」的規管明顯不足，促政府盡快研究修例，加強規管未經同意下散布私密影像的行為，研究把此等行為納入刑事罪行，並應適用於被廣泛使用的通訊平台，包括但不限於聊天群組、網頁討論區等，加強保障女性。

私隱公署則稱，私密影像是否構成「個人資料」，需要視乎在個案中被披露的資料，是否可供其他人識辨資料當事人的身份，若果私密影像可供其他人識辨資料當事人的身份，可以構成《私隱條例》下的「個人資料」。而公署留意到相關報道，會作出網上巡查，並跟進事件。

另外，《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日刊憲生效，該條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行。如公署接獲的投訴個案不涉及《私隱條例》釋義下的「個人資料」，但可能觸犯其他罪行，公署可在取得投訴人的同意下，轉介有關個案作刑事調查。