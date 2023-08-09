性片廣傳遺害深 私隱署無力堵惡行

當事人舉報1342影像 平台求證身份二次創傷 近年不時有市民裸照甚或性愛私密影像流出，性暴力受害人支援機構「風雨蘭」指接獲求助個案持續上升，惟投訴人反映曾考慮向個人資料私隱專員公署求助，惟現行定義私密影像即使涉及容貌亦難以按相關法例作跟進，有如「無牙老虎」，無法阻止惡果。當事人自行向平台檢舉受二次創傷，又恐暴露身份。風雨蘭近3年共處理646個相關求助個案，跟進了當中1,342項未經同意下被發布的私密影像，當中逾四成被發布至色情網站，最終成功移除89%內容。機構促私隱署更積極跟進個案，並主動調查及檢視未經同意散播私密影像問題氾濫的網絡平台。

案中半數散布者與受害人認識 雖然本港有關影像性暴力相關刑事罪行條例於2021年10月生效，惟公眾對相關罪行認知仍有不足。風雨蘭2021年推出「Take-Down Assistance下架支援」服務，在當年4月至今年3月期間，為171宗個案提供了下架支援，當中71.3%服務使用者為女性，男性佔約20%。在接獲的個案當中，大約有半數侵犯者與受害人認識，包括親密伴侶、網友，另有三分之一個案表示不知道散布者身份。至於向網上平台舉報的1,342項私密影像內容中，有42%出現在色情網站內，另外有25%出現於社交媒體平台。而色情網站及社交媒體下架成效是最不理想，因該類網站的營運商對於相關問題意識薄弱，少有制訂針對未經同意發布私密影像的守則、政策和檢舉機制。

曾要求管理員刪片遭索取回報 「當然好難預防片段不斷畀人轉載，但起碼當下有啲嘢係可以實際做到，心理上係會覺得舒服啲，無咁大壓力嘅。」其中一名服務使用者Jenny（化名） 指出，相關影片下架後壓力較小，亦相信可以減少觀看影片的人數，直言：「少一個人睇就少一個人，少一個網站出現就少一個。」另一服務使用者Nick（化名）指，他曾自行向通訊程式「流出」群組要求移除影像，惟相關經歷令其難堪，曾有管理員要求他證明身份，跟他說「你有啲咩證明你係本人？你影啲相畀我睇囉！」此外，有管理員接到下架的要求後反索取回報問：「幫你冇問題，你有咩着數畀我？」

受害人除向風雨蘭求助外，機構發現不少個案曾考慮向個人資料私隱署求助，情況反映當事人以至公眾均認為私密影像屬「個人資料」。惟私隱署按其現時定義下，如發布私密影像的同時未有其他資料被披露，即使影像涉及容貌亦難以按相關法例作跟進。風雨蘭總幹事莊子慧稱，過去兩年，風雨蘭接獲的影像性暴力求助，尤其是涉及未經同意發布的個案均持續上升，未經同意發布及被威脅發布私密影像的當事人對報案處理事件感相當猶豫，同時也更重視阻止影像持續散播的措施，「下架支援」有助盡快截停影像流傳，並同時避免當事人自行檢舉的二次傷害及暴露身份的風險。

散播至多個群組 增下架難度 這些涉及包括裸照等私密影像大多在特定社交平台流出，風雨蘭資深倡議主任簡敏棋就指，觀乎「連登」、「Telegram」等一些影像性暴力內容氾濫的社交平台，「下架支援」在處理上存在挑戰。以Telegram為例，相關討論群組的訊息經常會附帶着內容農場網站連結，有的群組多達3至4萬人，而文章除了私密照外更附當事人個人資料及捏造的故事內容。這些群組中亦有多個附屬群組，同一訊息會被散播至多個群組，增加下架難度。平台雖設守則及投訴渠道，惟未能有效回應和處理下架要求。

簡建議，私隱署應進一步檢視私密影像在何層面可被定義為個人資料，並以更積極的方式，協助被散播私密影像的當事人處理事件；她亦建議公署不時審視及公開涉及私密影像的投訴數字，同時主動調查及檢視問題氾濫的網絡平台。她亦呼籲網絡平台建立針對未經同意之私密影像的政策及處理指引，互聯網業界亦應建立相關行業標準及慣例，從不同層面有效回應影像性暴力問題。