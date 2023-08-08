郵輪碼頭空溜溜 徒見鳥飛遊客愁

香港整體經濟喺疫後反彈乏力，零售市道不景，開心消費係有，不過係一河之隔嘅深圳啫！數字唔會呃人，入境處數據顯示，7月香港居民經陸路管制站往內地約452萬人次，惟同期只有約174萬人次內地客經陸路來港。如果再自嗨狂喊「香港幾好都有，點捨得走」，盞自欺欺人！

啟德郵輪碼頭落成啟用都成10年，經濟效益向來不高，3年疫劫更令其雪上加霜，各大郵輪公司紛紛遷離香港，睇怕呢個淪為大白象工程嘅郵輪碼頭都難以起死回生啦！誰知守得雲開見月明，原來真係天無絕人之路！呢，郵輪公司已落實將於2024年再次以香港作為母港，目前已有18家郵輪公司安排旗下郵輪喺今年內訪港。阿哥，呢個「前不巴村，後不着店」嘅郵輪碼頭真係否極泰來，鹹魚翻生喇！

之不過，天助自助者，所謂「人必自助而後人助之」，若然機會來了，自家躺平成個二世祖咁款，又點會有運行呢？有議員尋日喺電台節目表示，啟德郵輪碼頭過去數日有大批旅客等候巴士及的士影響體驗，形容情況極不理想。唉！何止極不理想，簡直係趕客添啦！以香港為母港嘅郵輪「名勝世界壹號」周日返抵本港停留7個鐘頭，郵輪旅客梗係想把握時間登岸遊覽下，順道享受香港美食，即使食碗雲吞麵或上茶樓歎茶食吓點心都覺得好正，可惜的士站大排長龍，要等好耐先輪到，佢哋接受媒體訪問時無不大吐苦水，一臉怨氣，指碼頭配套落後，即使想留喺碼頭消費都難，舖頭多數關閉，想找間像樣嘅咖啡店、食店都冇，都真係非常失望！

各位，時間不等人！悠悠10年過去了，依家成個碼頭仲係空溜溜，店舖丟空，交通配套仍舊天殘地缺，但見夕陽西下，群鳥追逐海上！旅客等唔到的士，輪候唔切巴士，只能獨自愁！喂！政府和營運商應知有郵輪邊日抵港、乘客有幾多，政府更應早安排額外公共運輸服務，譬如接駁巴士等；疫後難得迎來咁大批客人，有關當局卻好似事不關己，高高掛起！如此怠慢旅客，難怪有導遊工會形容碼頭猶如死城，亦有人覺得係羞恥！佢哋覺得與其任由店舖丟空，何不給予一年時間免租，吸引一些商戶返嚟，嘗試活化、帶旺碼頭呢區，讓遊客唔覺得咁恐怖！

旅遊業議會主席徐王美倫對「海洋光譜號」明年12月起恢復以香港作為母港表示歡迎，指除方便香港市民出行，更可吸引內地及東南亞旅客來港參加郵輪旅遊，有利提振本地經濟效益。問題係官老爺唔好出嚟混、無責任咁款！咁嘅待客之道，若然本着「自己唔感羞恥，羞恥嘅就係人哋」，一再錯失良機，香港仲憑乜嘢優勢、老本呢？