笑看天下：核威脅 核饑荒 核海產

本月6日係廣島原子彈爆炸78周年，廣島市長松井一實致詞時指列強當政者至今仍然用核武進行恫嚇，佢話「世界各地領袖必須面對，當今某些政策制訂者提出核威脅所暴露的核威懾論之愚昧。他們必須馬上採取具體行動，帶領我們遠離危險的現狀，走向理想世界」。

喺二次大戰最後時刻嘅1945年8月6日，美軍於廣島投下原子彈，3日後再在長崎投彈，合共導致逾20萬人身亡，數以十萬計人受災。人類有冇吸取教訓？人類追求物質文明、生活現代化，卻更走向武器現代化，像美國改良導彈，彈頭更輕射程更遠，無非要增加作戰優勢！而喺沙特阿拉伯舉行嘅烏克蘭問題國際會議日前落幕，烏國讚有突破，西方稱好；被拒於門外嘅俄羅斯則指出，西方聯合全球南方國家與基輔站喺同一陣線嘅企圖注定失敗！

那邊廂，烏克蘭獲得美國援助集束彈之後，上周六用於攻擊俄羅斯控制嘅頓涅茨克市中心，一所大學中彈後發生大火。而一架烏克蘭無人機日前試圖闖入莫斯科，結果喺接近時被俄國防空系統擊落。俄羅斯國防部則表示，已發射海基及空基遠程高精準武器，對赫梅利尼茨基州及羅夫諾州嘅烏克蘭空軍基地展開集體打擊，強調已經實現打擊目的及摧毀所有指定設施。世界好危險，廣島市長期盼嘅「走向理想世界」，只能係一廂情願！

超過100本全球醫學期刊日前罕見地聯合發表社論，指核災禍嘅威脅正日益增大，社論引用過往嘅研究，估算即使一場有限度嘅核戰爭，只需要動用全球1.3萬件核武中嘅250件，便足以即時殺死1.2億人，並干擾全球氣候和引發「核饑荒」，將令20億人蒙受風險。其實不必扯遠，日本核污水即將排出大海，「核海產」會引發恐慌嗎？