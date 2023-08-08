自成一家：無人機漸成戰場撒手鐧

《孫子兵法》真是一部天書，該書提出「兵貴勝，不貴久」的理論，完全神預測到現時俄烏戰爭的形勢發展。正當俄羅斯久攻烏克蘭不下，烏克蘭也開始加大反攻力度，包括持續派出無人機襲擊莫斯科，實現了該國總統澤連斯基所說的戰爭「逐漸回到」俄羅斯的目標。

其實，烏克蘭今年以來已不斷在俄羅斯和俄軍控制地區發動無人機襲擊，但主要集中在與烏國接壤的邊境。如今烏軍進一步利用無人機襲擊俄國首都，是一招很聰明的做法。無人機雖然襲擊的範圍不太大，但它的生產成本低，假如運氣好擊中俄國的重要建築物或政治人物，就可收以小博大之效，屆時俄羅斯很可能要從烏克蘭撤出部分防空系統以保衞首都。

而且，烏克蘭對俄羅斯首都進行無人機襲擊，也是一種心理戰。過去一年多，俄國民眾未必感受到戰爭帶來的傷害，但當無人機經常在上空徘徊，戰事又久拖不決，會有愈來愈多人意識到戰爭的存在並對普京感到不滿。

而隨着人工智能技術的快速發展，無人船、無人機等大量智能化無人裝備，正在近年的戰爭中應運而生，大大改變了傳統戰爭的形態。當中，無人機由於具有造價低廉、操作方便等優點，正逐漸成為戰場的撒手鐧。

我再舉一個例子，大家都知道航空母艦很厲害，但它並不是沒有弱點。航空母艦體積龐大，容易曝光，在實力相當的戰爭中，如果出動大量無人機從不同方向連續不斷地向它發起攻擊，即使航母的艦隊能夠擊落大部分無人機，但是只要有數架無人機能成功穿越防空圈，就有可能將航母「變成燃燒的殘骸」。這種非對稱的作戰方法很老土，卻很實用。