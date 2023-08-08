激濁揚清：另類塗鴉另類民主牆

英國倫敦東區紅磚巷知名塗鴉藝術景點，多面牆壁遭掃上白色油漆並印上「富強、民主」等24個紅色中文字。從照片也能感受其「藝術」風格之強烈，這宗「東方遇見西方」不遭人拿來煽動外國人不滿華人情緒才怪。

事件曝光後，有報稱中國留學生承認是策劃人而且有份塗鴉，更指這件作品沒有太多政治意味，看點反而在「討論」本身。坦白說，上述塗鴉牆原本有許多知名創作者的作品，這樣塗白覆蓋，充滿了挑釁意味；再說，這幅被網民形容為「一秒回到中國」的作品，是否真能稱得上塗鴉也頗成疑問，至少當內地出現同類型的白底紅字時，就決不會以「塗鴉」來形容。惟有一點必須搞清楚，任何人以視覺藝術觀點來評論此事，像某些走佬黃絲KOL般批評「塗鴉作品盡量追求與其他作品美的和諧」，絕對錯到九彩，因為這明顯是一趟徹頭徹尾的行為藝術，如果這也稱得上藝術的話。

藝術是主觀的，正如黑暴磚陣竟獲倫敦設計博物館頒發觀眾票選「設計大獎最高人氣獎」。上述塗鴉行為雖然惹議，其啜核處在於富強是莫財英國現時所急需的；民間自發的「藝術」創作偏偏體現了民主、自由；「文明、和諧、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」亦與英國人的價值觀全無衝突，你吹得佢脹？當然，若中英對照會有助訊息傳達。問題是，那便不夠行為藝術了，英國國寶碧咸把中文字紋上身，有沒有中英對照啊？

在英國印上這些紅字，過於踢館，紅字必被覆蓋。奇怪的是，移英黃絲逢中必反，何不重操愛搞民主牆故業，以別字連篇的藝術饗客，大可就着英國擬調高移民申請費大書「英國有我們才久延殘喘」，為啥選擇在沉默中滅亡那麼行為藝術？