橫眉冷看：可別惹怒北極熊

烏克蘭總統澤連斯基怕是吃了豹子膽，竟然揚言要將戰火燒到俄羅斯境內。這位「戲子總統」不是光說不練，據說單計今年，烏克蘭就涉嫌對俄羅斯開展了120次的無人機襲擊，其中大部分都被俄軍攔截下來，但是也有好幾次成功。近日，莫斯科一座鄰近克里姆林宮的商業大廈，就兩度被無人機撞擊，不少人相信這些行動，都是由澤連斯基策劃。

除卻無人機之外，日前烏克蘭軍隊更涉嫌發動無人艇攻擊。兩艘無人艇向俄軍的黑海艦隊進襲，據說其中一艘成功擊中俄艦，使該艦漏出大量燃油，並失去戰鬥能力。澤連斯基的算盤，自以為打得剔撻作響，他相信烏軍只要轉變角色，由被侵者轉為「入侵者」，主動進入俄國的海空領域，攻擊當地的軍民設施，就可以搖撼俄羅斯的民心，對總統普京造成壓力，進而使這場戰爭出現「逆轉勝」。

看來澤連斯基並不了解俄羅斯的民族性，歷史一再證明，將戰火燒到俄國本土，只會激起斯拉夫人同仇敵愾之心。莫說今日烏克蘭軍多是創殘餓羸之輩，武器也是從各國東拼西湊所成，即使強如昔日拿破崙和希特拉的鋼鐵雄師，一旦進入俄國本土，跟俄軍纏鬥下去，最終一個個都要吃不了兜着走，撤退時是只恨爹娘少生兩隻腳。

真要對付北極熊，你可別惹怒牠，更不要讓牠全家老少都合力來跟你硬磕到底，最好的策略是時寬時緊，一直把牠拖得再沒爭鬥勁頭。澤連斯基卻是犯傻，一再對這個大塊頭的對手主動出招，把對方弄得火冒三丈，此舉無異於自取其咎，甚至是自取滅亡。看來這位戲子總統完全不懂韜略，他以為打仗就像拍戰爭片一樣簡單，實在是幼稚可笑。