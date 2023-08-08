筆下風雲：美國何時才有高鐵

台灣打選戰固然要高舉「抗中保台」，美國也是不遑多讓。美國總統拜登指出，美國曾經擁有世界一流的基建，但今非昔比，現在明顯落後於中國，美國基建全球排名14，中國排名第2，還如何引領世界？由是引發熱議。

人們不清楚拜登的數據從何而來，但美國基建落後卻是不爭的事實。地鐵殘殘舊舊，機場日久失修，甚至連塌橋事故也時有發生。美國國內連第一條高鐵也沒有，儘管2008年提出修建加州高鐵，並於2015年動工，但拖到現在也沒有修成，注定成為爛尾工程。

反觀中國，預計2025年鐵路網覆蓋99.5%的20萬人口以上城市，高鐵網覆蓋98%的50萬人口以上城市，除此以外，更協助世界各地興建高鐵。例如2009年，沙特阿拉伯提出在沙漠修建一條480公里長的高鐵，總預算600億美元，主要連接麥加和麥地那兩座城市。沙特阿拉伯向全球多個企業招手，最後由中國企業中標，惟在沙漠動工難度極大，包括沙漠的沙質鬆軟，沙塵暴頻發，沙特的沙漠高低起伏，而且四周缺水，惟中國一一克服。最終花了9年時間，於2018年9月建成最高時速達360公里的「麥麥高鐵」，成為中國高鐵走出去的最亮眼名片。美國有技術、有本事、有資金做到嗎？

美國基建之所以大幅落後，最大原因當然是「莫財」。美國欠債纍纍，國債已超過GDP 120%，還要窮兵黷武，軍費不斷增加，加上固有支出龐大，根本沒有餘錢搞基建。再說，美國早就轉型以金融科技為主，欠缺基建技術和人力，自然一事無成。拜登如今拿中國基建說事，無非鼓吹中國威脅論，藉「抗中保美」爭取選票，但即使讓他拿到選票，美國基建又能有長足發展嗎？