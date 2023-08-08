政情：舊樓屢爆冧石屎 梁熙自發巡視

近期接連發生多宗「冧石屎」傷人事件，為咗更好排除風險，屋宇署用無人機等裝備為風險較高嘅樓宇外牆進行特別勘察，而且目前已經為1,100幢「較緊急」嘅樓宇開展代辦工程，而議員梁熙早前都開始「掃雷行動」，喺港島檢視樓齡較高嘅樓宇情況。

梁熙話屋宇署同佢講依家署方已經為1,100幢「較緊急」嘅樓宇開展代辦工程，呢啲樓宇屬於「樓宇更新大行動2.0」第二類別樓宇，當中約480幢正進行檢驗程序，剩低大約620幢就進行緊修葺工程。

會向政府提出高風險樓宇 唔單止屋宇署用無人機，梁熙都有用唔少先進設備檢測大廈，好似「外牆快速紅外線檢測」（RITS儀）咁，結合專家喺現場觀察同電腦分析結果，判斷樓宇有否即時風險。

政府計劃將上述1,100幢之外未委聘註冊檢驗人員嘅「三無大廈」，喺今年內列入第二類別樓宇，而梁熙都話自己會主動向政府提名，用呢啲技術檢測出來嘅三無大廈，令政府可以主動進場進行「較緊急」維修，確保公眾安全咁話。