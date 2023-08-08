政情：立會擴建如火如荼 梁君彥帶隊追進度

新起樓層曝光 議辦年內完成組裝 立法會大樓擴建工程已展開一年，主席梁君彥尋日踏上架設喺大樓外嘅防護護台，首次喺高處實地視察施工情況，仲話喺10月起就會喺大樓嘅11樓至14樓安裝議員辦公室組件，預計年底前可完成裝嵌工程。佢仲話受到今年雨量多嘅影響，承建商要追回擴建工程嘅進度。

擴建工程包括喺依家大樓嘅高座新建11至14樓嘅議員辦公室樓層，同埋地下至10樓一個三角區域嘅擴建部分，最遲2025年6月完成，而第二期工程就包括新增會議室同搬遷教育設施，將喺2025年年中展開，為期9個月。

梁君彥尋日喺社交平台貼文話聯同秘書長陳維安及多個部門嘅官員一齊去睇施工進度，唔單止大樓擴建工地曝光，仲見到大樓新建嘅11樓層。佢話工程承辦商依家喺天台興建結構層同3個升降機塔及樓梯塔，有關工程將於今年9月底完成，到時喺江門生產嘅議員辦公室組裝合成組件亦會經水路運抵香港，跟住就會進行裝嵌工程，佢亦走入1樓三角形區域工地，了解1樓至4樓嘅結構樑柱同樓板鋪設工程。

今年雨水較多 工程略受影響 由於依家喺3部升降機大堂加建第4部升降機嘅工程亦進行得如火如荼，佢亦到分域碼頭工地參觀模擬新升降機同議員樓層嘅模擬升降機大堂，佢形容設計較現時嘅簡潔明亮，希望將來大樓使用者會畀多啲like喎。佢話綜合大樓兩個升降機大堂將會使用全新嘅升降機，並改用升降機目的地控制系統，期望可以減少議員等候升降機嘅時間。

對於工程進度，佢話鑑於今年嘅雨量較多，擴建工程進度略受影響，但工程承辦商正全力追回進度。依家係立法會休會，佢話工程承辦商喺日間同夜間都會進行噪音工程，或多或少影響喺大樓工作嘅議員同職員、秘書處同其他大樓使用者。佢又強調秘書處會繼續同發展局、建築署等政府部門，以及工程承辦商緊密協作，力求擴建工程可以喺安全穩妥嘅前提下早日完成。