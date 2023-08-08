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東涌修樹斷椏砸車
私家車被折斷墮下的樹椏打中。
【本報訊】昨晨10時許，有工人在東涌順東路富東邨對開路中花槽修葺樹木，期間有樹椏突然折斷墮下，擊中一輛途經的私家車車頭擋風玻璃。幸事件中無人受傷，相關人員與私家車司機協商賠償，並檢查現場其他樹木是否有塌下危險。
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