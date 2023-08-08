撤賽車罪 廉署主任危駕判社服

【本報訊】執法部門去年初在大帽山一帶進行反非法賽車行動，期間4名男子涉嫌駕駛跑車高速行駛被起訴，包括一名廉署調查主任。4人早前認罪，一人被判罰款3,300元，餘下3人則押後至昨在粉嶺裁判法院判刑。裁判官斥被告駕駛態度惡劣、自私、漠視其他道路使用者安全，尤其涉案廉署調查主任更是「知法犯法，罪加一等」，判3人接受100至180小時社服令，另停牌半年。

本案4名被告依次是廉署調查主任林志成（37歲）、無報稱職業的羅俊明（45歲）、報稱健身教練的李君宇（39歲）及報稱人事顧問的陳頌南（41歲）。其中林入職廉署14年，去年因本案被停職。4人原同被控一項賽車罪，及沒有第三者保險而使用車輛，控方決定不提證供起訴，此兩項控罪撤銷。

同案3男認8罪 林、羅及陳承認屬交替控罪的危險駕駛罪。控罪指，4人於2022年2月12日在八鄉荃錦公路近燈柱FA7917及燈柱FB3922之間在道路上危險駕駛私家車。

林另承認超速駕駛、兩項橫越連續雙白線、強制性前燈沒有有效運作及車輛廢氣排放超標等5罪。其餘3名被告亦承認車輛廢氣排放超標、大燈發出黃色光等8罪。李此前已承認車輛廢氣排放超標等罪，被判罰款3,300元。

裁判官指各被告囂張展現駕駛技術，事件中無人傷亡只屬僥倖，非減刑因素，但考慮案情及被告背景，決定判林接受180小時社服令，罰款3,600元；羅及陳接受100小時社服令，羅另罰款1,500元，陳另罰款2,200元。3人停牌期間自費完成駕駛改進課程。案件編號：FLCC 185/2022