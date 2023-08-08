抑鬱女擅離病房 將院天台墮亡

受病魔折磨 有自殺前科 將軍澳醫院一名有自殺傾向女病人，周日晚離開病房不知所終，約兩小時後被發現從醫院天台墮樓，經搶救後證實死亡。執法人員在現場未檢獲遺書，初步調查案件無可疑，列作有人從高處墮下。院方對事件感難過，並指女事主患抑鬱症，因服用過量藥物送院留醫，院方向家屬提供協助及配合調查，個案會交死因裁判官跟進。

周日晚上9時許，將軍澳醫院一名姓陳（56歲）女病人，被發現從醫院高處墮下，倒臥於平台位置，昏迷不醒，醫院職員發現報案。陳女其後被送至醫院急症室搶救，惜終告不治。執法人員到場經初步調查，相信女事主從醫院天台墮下，現場沒有檢獲遺書，案件沒有可疑，其死因有待驗屍後確定。

服過量藥留醫 床位近護士站 將軍澳醫院發言人表示，該名患有抑鬱症的女病人，上周五晚上約11時，因服用過量藥物而被送往醫院急症室，及後轉送至內科病房留醫。由於女病人有自殺傾向，人員安排她於靠近護士站的位置留醫，以便醫護人員密切監察其狀況。女病人留院期間臨床情況及情緒穩定。

周日晚7時15分，女病人被發現擅自離開病房，保安員在醫院範圍搜索不果並報案，人員亦通知病人家屬，但家屬未能聯絡到病人。至晚上9時05分，病房職員聽到巨響，發現病人倒臥在病房外平台，即時召喚急症室人員到場搶救，惟病人延至晚上9時34分離世。院方對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合執法部門調查。有關個案會轉交死因裁判官跟進。