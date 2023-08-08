啟德體育園地盤屢遇竊 散工糾黨偷值百萬電纜

【本報訊】秀茂坪區執法部門關注啟德體育園施工地盤的罪案趨勢，留意到盜竊案呈現升幅，自2022年2月至2023年8月，一共錄得31宗案件。人員翻查現場「天眼」及市民提供的車Cam影片，以及經過深入調查後，成功鎖定一個以地盤散工為骨幹的犯罪集團，相信他們借工作之便，犯下當中至少10宗案件，偷走總值100萬元的電纜和小量工程工具，背後涉及7個工程承辦商受害。

鬼祟再犯案斷正 拘3人 執法人員在地盤保安公司配合下，近期連日採取埋伏行動，至前日監察到3名可疑男子在現場出沒，鬼鬼祟祟推着兩輛載有15個尼龍袋的手推車離開地盤，隨即上前截查。人員逐一檢查尼龍袋，從中搜獲232支經裁剪、每支約半米到一米長的電纜，另於各人身上搜出（界刂）刀、捲尺及手套等工具，估值約35萬元，當場以涉嫌「盜竊」拘捕3人（28至38歲），將他們帶走扣查。被捕人士均為地盤散工，調查顯示，他們趁開工時到不同地方進行盜竊，再將贓物收藏在電錶房或雜物房，待周末人流較少才將贓物運走，暗中轉售圖利。

執法部門呼籲地盤或建築公司，須考慮加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免賊人有機可乘。該部門提醒市民，「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年。市民切勿以身試法。