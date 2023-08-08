臨天光爆水管 黃竹坑道穿大窿 封路焗迂迴返工

31條巴士線改道 搭船到鴨脷洲駁港鐵 香港仔黃竹坑道一條地底食水管，昨日凌晨突然爆裂，大量沙泥伴隨湧出，且引致路陷出現一個大洞。水務署接報派員到場閂上水掣，並即時展開搶修工程，區內食水供應沒有影響。不過，因黃竹坑道往香港仔隧道方向一度全線封路，期間駛經的31條巴士線需要改道，不少居民須乘渡輪到鴨脷洲，再乘搭港鐵上班。

昨日凌晨4時許，黃竹坑道東行近甄沾記大廈對開，有地底水管爆裂，地底沙泥疑被沖走引致路陷，行車線上出現一個大洞，大量泥水湧出路面。

往香港仔隧道方向曾全線封閉 水務署派員到場關上水掣後，隨即進行搶修工程。水務署指，爆裂的水管為食水管，直徑450毫米，事件無影響區內供水情況，預計於今晨6時前完成工程。因應事故，黃竹坑道往香港仔隧道方向一度全線封閉，人員疏導受困車輛轉入業勤街逆線駛離現場。

昨日為周一，早上不少香港仔居民須搭船到鴨脷洲，再轉乘港鐵上班，導致港鐵利東站大排長龍。而石排灣一帶沒有港鐵站，開往黃竹坑港鐵站的巴士及小巴亦受影響，巴士站亦出現長長人龍。搭巴士到紅磡上班的鄭先生表示，他抵達黃竹坑道才知道封路，只好落車徒步到黃竹坑站，轉乘港鐵返公司，受阻約15分鐘。另拖篋到北角上班的林先生稱，封路好麻煩，他又要趕時間，無奈步行約10分鐘，趕到黃竹坑搭港鐵。

全線封路期間，沿鴨脷洲橋道行駛的車輛不能前往黃竹坑道（往香港仔隧道方向）；業勤街亦改為東行行車。沿香港仔海傍道（往香港仔隧道方向）車長10米以下的車輛須改經業勤街前往黃竹坑道（往香港仔隧道方向），31條巴士路線須改道行駛。及至下午4時許，黃竹坑道東行慢線解封，巴士路線亦陸續恢復正常行駛。