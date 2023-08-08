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中環繞道撼私家車 鐵騎士倒地送院

鐵騎士倒地受傷。（朱偉坤攝） 鐵騎士倒地受傷。（朱偉坤攝）
鐵騎士倒地受傷。（朱偉坤攝）
【本報訊】昨晨8時許，一輛電單車沿中環灣仔繞道往灣仔方向行駛，至近林士街對開時與一輛私家車相撞。電單車人車分離，姓李（49歲）鐵騎士倒地，頭頸受傷、手部骨折，救護員為他即場包紮，並戴上頸箍再送院治理。私家車則車身刮花，姓徐（42歲）女司機在場助查意外經過。
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