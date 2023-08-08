求裁紀律聆訊程序不當 即時發退休金 前警長覆核遭駁回兼須付訟費

【本報訊】一名前警長被控欺詐學警共25萬元，經審訊後於3年前被裁定罪名不成立。他之後申請退休。針對他的紀律聆訊在他退休前休假期間進行，聆訊結果令他無法全數取得其退休金。前警長去年9月入稟高院提出司法覆核，稱他對紀律聆訊不知情，要求法庭裁定程序不當，及要警務處即時發放退休金。高院法官楊家雄今年6月駁回前警長的申請，並下令他須支付訟費。前警長稱沒有工作且面對巨大經濟壓力，望可酌情處理。楊官昨頒發判詞，拒絕前警長更改訟費令的申請，並下令其須支付是次申請之訟費。

官：申請不涉廣泛公眾利益 是次司法覆核申請人是歐智威，建議答辯人是警務處處長。翻查報道，申請人被指在2012年12月至翌年6月期間，於警察學院擔任一班由30名學警組成班別的副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，榨取學警共25萬元。他否認公職人員行為失當等4罪受審，最終被裁定4罪均不成立。

楊官早前已裁定歐早已知悉會有紀律聆訊，整個聆訊並無程序不公且非不合法，故拒絕發出司法覆核申請許可。楊官昨於判詞指，認同本申請不涉廣泛公眾利益，並指沒有理由不採納訟費因訴訟結果而定的原則，故駁回歐的申請。案件編號：HCAL 923/2022