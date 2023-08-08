曹貴子涉借錢未還 兩債主入稟追9870萬

商人曹貴子於上周五分別遭一名商人及一間塑膠實業公司入稟高等法院，入稟狀指該兩名原告分別向曹借出2,000萬元及5,000萬元，但曹只償還了部分利息，故要求法院頒令對方還款及支付利息。截至上月底，曹共須償還本金及利息合共約9,870萬元。

原告分別是商人張仁祥（譯音）及精裕塑膠實業有限公司，被告是曹貴子。就張的入稟狀指，2018年10月張與曹達成貸款協議，並向曹借出2,000萬元，年息為10%。張以支票形式支付，並分5次給予曹的妻子歐翠儀代收。惟曹未有償還任何款項，截至上月底，拖欠的利息約為853萬元。張曾要求曹還款但不果，故入稟追討。

只向一方還部分利息 至於有關精裕的案件，據入稟狀指精裕與曹於2011年9月達成貸款協議，精裕向曹借出5,000萬元，年息為10%，曹需於2012年9月15日前清還本金。及後雙方4度達成協議，把還款期押後，年息亦調低至8%。曹其後每月支付利息約33萬元，但自2018年7月後未有再支付任何利息。截至上月底，曹共拖欠本金5,000萬元及利息約2,017萬元。原告要求曹還款不果，故入稟追討。

曹曾捲入康宏串騙案 曹貴子早前亦曾捲入上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）的詐騙案當中，被指在擔任該公司的董事期間，涉嫌串謀該公司兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，於2016年4月至2017年12月期間，詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，3人同被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。

區院法官於2020年裁定他們兩罪均罪名不成立。不過律政司就串謀詐騙罪的無罪裁決，向上訴庭提出案件呈述上訴。惟上訴庭經開庭後，於今年6月中頒下判詞，認為原審法官裁決並非有悖常理，並駁回律政司的上訴。案件編號：HCA1232、1233/2023