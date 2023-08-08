九巴捐退役巴士 改裝小學圖書館

【本報訊】九巴退役巴士繼續服務社區。九巴自2016年起推出巴士捐贈計劃，捐贈退役巴士予非牟利機構循環再用，而最新一輛退役雙層巴士上月中駛至屯門仁濟醫院何式南小學。校方認為計劃具環保概念，甚具意義，並初步構思將巴士改裝成圖書館，以提升學生對閱讀的興趣。

邀學生設計車身

仁濟醫院何式南小學於1985年創校，是仁濟醫院主辦的首間小學。校方正計劃提升學校圖書館及閱讀配套，並將巴士圖書館打造為校內全新閱讀基地，相信其獨特環境可激發學生的學習熱情和閱讀興趣，進而推廣閱讀文化。校方又藉計劃為學生提供發揮創意機會，邀請學生設計巴士車身，然後將其設計融入於車身及車廂。車廂內會改裝成舒適的空間，供學生閱讀，同時保留部分巴士座位及扶手，讓學生感受在巴士上閱讀的樂趣。